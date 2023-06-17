Football Italia: Тиагу Мотта — фаворит на пост главного тренера «ПСЖ»

Новым главным тренером «ПСЖ» может стать бывший полузащитник команды Тиагу Мотта.
Как сообщает Football Italia, главный тренер «Болоньи» является фаворитом на замену Кристофу Галтье. В ближайшее стороны обсудят условия возможного сотрудничества.
Отмечается, что немецкий специалист Юлиан Нагельсман не станет новым главным тренером «ПСЖ»
После завершения карьеры в 2018 году Мотта работал тренером молодёжной команды «ПСЖ», а также в «Дженоа», «Специи» и «Болонье».
Кристоф Галтье возглавил «ПСЖ» в июле 2022 года. Под его руководством парижане выиграли чемпионат Франции и стали обладателями Суперкубка страны. Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» рассматривает вариант с расторжением контракта с Галтье, который действителен до лета 2024 года.
«ПСЖ» нашёл замену Месси? Семь назревающих трансферов этого лета:
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