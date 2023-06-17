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Football Italia: Тиагу Мотта — фаворит на пост главного тренера «ПСЖ»

Football Italia: Тиагу Мотта — фаворит на пост главного тренера «ПСЖ»
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Новым главным тренером «ПСЖ» может стать бывший полузащитник команды Тиагу Мотта.

Как сообщает Football Italia, главный тренер «Болоньи» является фаворитом на замену Кристофу Галтье. В ближайшее стороны обсудят условия возможного сотрудничества.

Отмечается, что немецкий специалист Юлиан Нагельсман не станет новым главным тренером «ПСЖ»

После завершения карьеры в 2018 году Мотта работал тренером молодёжной команды «ПСЖ», а также в «Дженоа», «Специи» и «Болонье».

Кристоф Галтье возглавил «ПСЖ» в июле 2022 года. Под его руководством парижане выиграли чемпионат Франции и стали обладателями Суперкубка страны. Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» рассматривает вариант с расторжением контракта с Галтье, который действителен до лета 2024 года.

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