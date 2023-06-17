Жиру: Берлускони был легендарной личностью. Он вывел «Милан» на высочайший уровень

Нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал смерть бывшего владельца клуба Сильвио Берлускони.
«Берлускони был очень великим и уважаемым человеком. Он очень много сделал для футбола и вывел «Милан» на самый высокий уровень в Европе. Думаю, Берлускони отдадут дань уважения, потому что он был легендарной личностью», — приводит слова Жиру Pianeta Milan.
Напомним, 12 июня стало известно, что Берлускони скончался на 87‑м году жизни в одной из клиник Милана. Сильвио Берлускони с 1986 по 2016 год владел «Миланом», в 2016‑м он продал контрольный пакет акций футбольного клуба китайским инвесторам.
В 2018-м Сильвио стал владельцем «Монцы». Под его руководством клуб вышел в Серию А, где в сезоне-2022/2023 занял 11-е место, набрав 52 очка.
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