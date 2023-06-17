«Отличная игра и характер». Шевченко — о победе Украины над Македонией

В пятницу, 16 июня, состоялся матч 3-го тура группы С квалификации чемпионата Европы – 2024. Сборная Украины одержала победу в матче с командой Северной Македонии в Скопье со счётом 3:2. Результат матча прокомментировал экс-тренер национальной сборной Андрей Шевченко.

«Отличная игра и характер нашей сборной. Заслуженная победа после невероятного выступления во втором тайме. Поздравляю нашего тренера Сергей Реброва с отличным дебютом и первой из множества будущих побед», — написал Шевченко в одной из социальных сетей.

Напомним, сборная Англии продолжает возглавлять таблицу группы С, набрав девять очков в трёх матчах. Украина вышла на второе место (три очка), опередив Италию (3) и Северную Македонию (3) по дополнительным показателям.