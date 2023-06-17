В раздевалке «Реала» положительно воспринимают возможный трансфер Мбаппе

Футболисты «Реала» положительно воспринимают новости о возможном трансфере нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает Relevo.

Ранее сообщалось, что форвард отправил официальное письмо в клуб, где сообщил, что ни при каких обстоятельствах не будет продлевать контракт с парижанами до 2025 года.

Отмечалось, что Мбаппе может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно и перейти в «Реал». Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года. В прошлом сезоне Мбаппе провёл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач.

Также сообщалось, что «ПСЖ» рассматривает вариант трансфера форварда «Атлетико» Антуана Гризманна на замену Мбаппе в случае его ухода.

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