Николини — о Мудрике и «Арсенале»: у них есть Зинченко, который помог бы ему освоиться

Ассистент директора «Шахтёра» по футболу Карло Николини прокомментировал дебютный отрезок вингера Михаила Мудрика в «Челси».

«У Мудрика пока получилось плохо, это бесспорно, но давайте проанализируем объективные вещи. Его взяли в январе, он отсутствовал два с половиной месяца, готовился в тех условиях, в которых мы находимся. Сменили тренера, начали постоянно без логики ставить игроков. Назовите мне кого-нибудь, кто хорошо выступил в «Челси» в этом году.

Достаточно посмотреть матч с Германией, чтобы понять всё. С той структурой, которую он знает, и товарищами по команде, которых он знает, вы сразу увидели, на что он способен.

Другое влияние в «Арсенале»? Может быть, у «Арсенала» другая игра, у них есть Зинченко, который помог бы ему освоиться, другая ситуация. «Челси» придерживался своей философии. Они, вероятно, не верили, что всё пойдет так плохо. Настолько, что они снова сменили тренера», — приводит слова Николини TVplay.it.

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