Михаил Мудрик: очень кайфую от времени в сборной Украины

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик поделился мнением о пребывании в национальной команде.
«Что для меня приезд в сборную? Скажу честно, это такой кайф. Все свои ребята. Очень кайфую от времени в сборной. Классный тренерский штаб, приятно с ними работать. Все стремятся только к победе и хорошей игре. Правильное настроение. Скучал по ребятам, приятно с ними проводить время. После таких матчей – вдвое приятнее.
Что Ребров хочет во время тренировок? Думаю, что он приносит это правильное настроение, заряд. Он доступными словами объясняет, что от нас требуется. И за что мы сражаемся. Это и так все понимают, но он каждый раз подчёркивает, чтобы никто не забывал. Всегда внутри двигатель запускается, это что касается настроения. А ещё плюс футбол… Очень у него классные помощники тоже. Мне нравится», — приводит слова Мудрика ua.tribuna.com.
Мудрик отшутился на тему Кукурельи в «Челси»
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