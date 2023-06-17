Кривцов: однажды на матче «Интер Майами» американских флагов было меньше, чем украинских
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Защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов рассказал об украинцах в США.
«Очень много украинцев, живущих во Флориде, писали и приходили на первые два матча. Я покупал 19 билетов на первую игру, на вторую – 15. Все приходили с флагами.
Ко мне в команде даже подходили и говорили, что меньше было американских флагов, чем украинских. Они очень удивились.
Затем в «Интере» узнали, что я покупал билеты за свои деньги, и сделали благотворительный матч, а процент от продажи билетов отдали украинскому фонду во Флориде.
Клуб также очень помогает детям, выехавшим с Украины из-за ситуации в стране. Очень помогает людям, которые сейчас живут в Америке», — приводит слова Кривцова ua.tribuna.com.
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