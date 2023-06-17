Форвард «Зенита» Кассьерра поделился эмоциями от дебюта в сборной Колумбии
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной Колумбии Матео Кассьерра поделился эмоциями от своего дебюта в национальной команде.
«Это была дебютная игра для меня, я немного нервничал, но главное, что всё прошло хорошо, и теперь мы должны думать о следующей игре — с Германией.
Мои главные поклонники? Мои жена, дочь и мама, все люди из Барбакоа, которые меня поддерживают, а также моя бабушка, которая, к сожалению, не может меня видеть, но слышит меня, что придаёт мне большую мотивацию продолжать в том же духе», — цитирует Кассьерру noticiasrcn.com.
Кассьерра дебютировал в сборной Колумбии, выйдя на поле в товарищеском матче с Ираком. Форвард «Зенита» забил единственный в матче гол, который принёс победу его команде.
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