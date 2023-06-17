Мама Мбаппе отреагировала на просьбу болельщика о переходе сына в «Реал»

Файза Ламари, мать нападающего французского «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе, заявила, что её сын продолжит играть за парижскую команду в следующем сезоне.

Ламари наблюдала за игрой сына в матче квалификации чемпионата Европы 2024 года, в котором Франция встречалась с Гибралтаром (3:0). В перерыве к женщине подошёл один из болельщиков и сказал, что хотел бы видеть Мбаппе в мадридском «Реале». Ламари с улыбкой ответила на пожелание фаната. «Париж, Париж, Париж», — цитирует маму форварда Relevo.

Ранее стало известно, что Мбаппе не стал активировать опцию автоматического продления контракта с «ПСЖ» на сезон 2024/2025 и через год может стать свободным агентом. Сам игрок заявил, что следующий сезон проведёт в парижском клубе.

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