Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский женился на своей избраннице Юлии. Об этом сообщила пресс-служба самарского клуба.

«Поздравляем Вову и его супругу Юлию со свадьбой. Счастья, благополучия и процветания вам, Писарские», — написано в заявлении «Крыльев Советов».

Напомним, в первой половине сезона-2022/2023 Владимир Писарский выступал за «Оренбург». В составе этой команды он провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и одной результативной передачей. За «Крылья Советов» нападающий сыграл 16 матчей, забив три гола и оформив один ассист. «Крылья Советов» завершили сезон-2022/2023 на 12-м месте в турнирной таблице. Команда Игоря Осинькина набрала 32 очка после 30 матчей.