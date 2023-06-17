В «Челси» готовы заплатить € 35 млн за Джексона из «Вильярреала»

Лондонский футбольный клуб «Челси» желает приобрести сенегальского нападающего «Вильярреала» Николаса Джексона. Синие готовы выплатить € 35 млн за трансфер игрока, сообщает Sky Sports.

Сообщается, что неофициальные переговоры между «Челси» и «Вильярреалом» прошли успешно. Лондонцы готовы заплатить € 35 млн, указанные в контракте Джексона в качестве отступных, теперь обсуждение ведётся по вопросам структуры платежей и возможных бонусов в случае успешного выступления игрока в новом клубе.

21-летний Джексон подписал контракт с «Вильярреалом» в 2019 году. За основную команду он провёл в общей сложности 47 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал шесть голевых передач. Нападающий дебютировал в еврокубках в квалификации Лиги конференций сезона-2022/2023.