Тренер ЖФК «Зенит» Порядина рассказала о подготовке команды к Суперкубку с ЦСКА

Главный тренер ЖФК «Зенит» Ольга Порядина рассказала о подготовке команды к матчу за Суперкубок России с ЖФК ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 17 июня, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало игры — в 19:00 мск.

«Все ли здоровы? Да, все готовятся в основной группе. Мешает ли жара? Мы так мёрзли до июня, что очень рады тёплой погоде. Тренируемся с удовольствием.

ЦСКА — хорошая команда, с хорошим подбором игроков. Не могу сказать, что команда сильно поменялась и обновилась по сравнению с прошлым сезоном. Как показывают игры Суперлиги, они неплохо начали чемпионат, показывают хорошие результаты. То же самое я могу сказать и про свою команду», — приводит слова Порядиной официальный сайт ЖФК «Зенит».