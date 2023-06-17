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Тренер ЖФК «Зенит» Порядина рассказала о подготовке команды к Суперкубку с ЦСКА

Тренер ЖФК «Зенит» Порядина рассказала о подготовке команды к Суперкубку с ЦСКА
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Главный тренер ЖФК «Зенит» Ольга Порядина рассказала о подготовке команды к матчу за Суперкубок России с ЖФК ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 17 июня, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало игры — в 19:00 мск.

Winline Суперкубок России (ж) 2023. Финал
17 июня 2023, суббота. 19:00 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА (ж)
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Все ли здоровы? Да, все готовятся в основной группе. Мешает ли жара? Мы так мёрзли до июня, что очень рады тёплой погоде. Тренируемся с удовольствием.

ЦСКА — хорошая команда, с хорошим подбором игроков. Не могу сказать, что команда сильно поменялась и обновилась по сравнению с прошлым сезоном. Как показывают игры Суперлиги, они неплохо начали чемпионат, показывают хорошие результаты. То же самое я могу сказать и про свою команду», — приводит слова Порядиной официальный сайт ЖФК «Зенит».

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