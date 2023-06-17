Источник: Коваленко перейдёт в «Зенит». «Локомотив» и «Динамо» проиграли борьбу за него

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко с высокой долей вероятности в ближайшее время станет футболистом санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, петербургский клуб выиграл борьбу за игрока у московских «Локомотива» и «Динамо». Переговоры железнодорожников с Коваленко провалились, несмотря на то что главный тренер Михаил Галактионов хотел поработать с полузащитником. «Динамо» даже не начинало переговоров непосредственно с игроком.

В переходе Коваленко в «Зенит» заинтересован лично главный тренер Сергей Семак.

Прошедший сезон Коваленко провёл в аренде в самарских «Крыльях Советов». В 30 матчах во всех турнирах он забил два гола и сделал три результативные передачи.