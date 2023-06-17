Источник: Коваленко перейдёт в «Зенит». «Локомотив» и «Динамо» проиграли борьбу за него
Поделиться
Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко с высокой долей вероятности в ближайшее время станет футболистом санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, петербургский клуб выиграл борьбу за игрока у московских «Локомотива» и «Динамо». Переговоры железнодорожников с Коваленко провалились, несмотря на то что главный тренер Михаил Галактионов хотел поработать с полузащитником. «Динамо» даже не начинало переговоров непосредственно с игроком.
В переходе Коваленко в «Зенит» заинтересован лично главный тренер Сергей Семак.
Прошедший сезон Коваленко провёл в аренде в самарских «Крыльях Советов». В 30 матчах во всех турнирах он забил два гола и сделал три результативные передачи.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 июня 2023
-
10:56
-
10:55
-
10:49
-
10:41
-
10:38
-
10:27
-
10:22
-
10:21
-
10:14
-
10:11
-
10:07
-
10:07
-
09:55
-
09:46
-
09:45
-
09:43
-
09:35
-
09:32
-
09:27
-
09:24
-
09:22
-
09:20
-
09:14
-
09:10
-
08:49
-
08:02
-
07:35
-
06:49
-
06:28
-
06:05
-
05:48
-
05:41
-
05:31
-
04:37
-
04:18
Партнерский контент