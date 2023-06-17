Переход Кузяева в «Бешикташ» зависит от решения главного тренера

Переход российского полузащитника Далера Кузяева в турецкий «Бешикташ» полностью зависит от решения главного тренера команды Шенола Гюнеша. Об этом сообщает Sabah.

По информации источника, если Гюнеш одобрит переход Кузяева, то трансфер будет оформлен окончательно.

Ранее сообщалось, что 30-летний Кузяев может получить в «Бешикташе» контракт с зарплатой от € 1,8 млн до € 2,2 млн в год. Соглашение россиянина с турецкой командой может быть рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один сезон. Также Кузяев может получить € 2,5 млн в качестве подписного бонуса.

Журналист Ягиз Сабунчуглу 16 июня сообщил, что «Бешикташ» сделал официальное предложение Кузяеву.

В прошлом сезоне Кузяев играл за «Зенит». 30 июня полузащитник станет свободным агентом.