Юрий Жирков: не сказал бы, что пятое подряд чемпионство «Зенита» — это плохо для РПЛ
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Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков заявил, что пятое подряд чемпионство петербуржцев не является плохим показателем для Российской Премьер-Лиги.
«Сможет ли кто-то составить конкуренцию «Зениту»? Трудно сказать. Я не смотрел много матчей. Но если «Зенит» продолжит играть так, как играет, то будет тяжело бороться. Тем более если в команде останутся Малком, Клаудиньо и русский костяк.
Плохо ли для РПЛ, что «Зенит» пять раз подряд становится чемпионом? Не сказал бы, что плохо. В Германии тоже один и тот же чемпион уже десять лет. В других чемпионатах такая же тенденция. И у нас так», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Жирков в составе «Зенита» трижды стал чемпионом России.
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