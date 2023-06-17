Юрий Жирков: не сказал бы, что пятое подряд чемпионство «Зенита» — это плохо для РПЛ

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков заявил, что пятое подряд чемпионство петербуржцев не является плохим показателем для Российской Премьер-Лиги.

«Сможет ли кто-то составить конкуренцию «Зениту»? Трудно сказать. Я не смотрел много матчей. Но если «Зенит» продолжит играть так, как играет, то будет тяжело бороться. Тем более если в команде останутся Малком, Клаудиньо и русский костяк.

Плохо ли для РПЛ, что «Зенит» пять раз подряд становится чемпионом? Не сказал бы, что плохо. В Германии тоже один и тот же чемпион уже десять лет. В других чемпионатах такая же тенденция. И у нас так», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Жирков в составе «Зенита» трижды стал чемпионом России.