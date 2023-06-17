36-летний Дмитрий Тарасов сообщил, что открыт к предложениям о продолжении карьеры
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Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о своём будущем в профессиональном футболе, отметим, что, если ему поступит предложение от команды, выступающей в чемпионате любого уровня, он его рассмотрит.
«Соглашусь ли, если команда РПЛ предложит мне контракт? Я сейчас в хорошей форме нахожусь. Если будет предложение, я его обязательно рассмотрю. Должно ли предложение быть от команды Премьер-Лиги? Да любое предложение рассмотрю. Может, даже из других стран рассмотрю — неважно. Если предложение будет, то я готов его рассмотреть», — приводит слова Тарасова «РБ Спорт».
Последним клубом 36-летнего Тарасова был московский «Велес», который он покинул в октябре 2021 года. Также полузащитник играл за «Москву» и «Рубин».
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