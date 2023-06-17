Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

36-летний Дмитрий Тарасов сообщил, что открыт к предложениям о продолжении карьеры

36-летний Дмитрий Тарасов сообщил, что открыт к предложениям о продолжении карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о своём будущем в профессиональном футболе, отметим, что, если ему поступит предложение от команды, выступающей в чемпионате любого уровня, он его рассмотрит.

«Соглашусь ли, если команда РПЛ предложит мне контракт? Я сейчас в хорошей форме нахожусь. Если будет предложение, я его обязательно рассмотрю. Должно ли предложение быть от команды Премьер-Лиги? Да любое предложение рассмотрю. Может, даже из других стран рассмотрю — неважно. Если предложение будет, то я готов его рассмотреть», — приводит слова Тарасова «РБ Спорт».

Последним клубом 36-летнего Тарасова был московский «Велес», который он покинул в октябре 2021 года. Также полузащитник играл за «Москву» и «Рубин».

Материалы по теме
Дмитрий Тарасов назвал лучших футболистов РПЛ в сезоне-2022/2023
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023