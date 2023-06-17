Губернатор Калининградской области сообщил, что Игнашевич продолжит работать в «Балтике»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич продолжит свою работу на посту наставника калининградцев, отметив, что стороны достигли принципиальной договорённости.

«Сергей Николаевич продолжит работать с нами. Все базовые условия мы обсудили, договорились. Насколько я знаю, формально контракт ещё не продлён, но мы надеемся, что будет подписан. Принципиально мы обо всём договорились», — приводят слова Алиханова «Известия».

43-летний Игнашевич работает главным тренером «Балтики» с октября 2021 года. Его контракт с калининградским клубом рассчитан до июня 2023 года. Специалист вывел «Балтику» в Российскую Премьер-Лигу, заняв второе место в прошедшем сезоне Первой лиги.