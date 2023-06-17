«Очень рада, что мы играем на «ВЭБ Арене». Футболистка ЦСКА Смирнова — о Суперкубке России

Полузащитница женского ЦСКА Надежда Смирнова поделилась ожиданиями от матча Суперкубка России с «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 17 июня, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало игры — в 19:00 мск.

«Я не думаю, что «Зенит» будет действовать как-то иначе в игре за Суперкубок, потому что от матча к матчу они показывают одну и ту же игру и схему. Сомневаюсь, что они покажут что-то принципиально новое. Скорее всего, будут придерживаться своих тактики и схемы, потому что это даёт им хороший результат.

Я очень рада, что мы играем на «ВЭБ Арене»! Это будет большой праздник для женского футбола. Тем более впервые будет использоваться система VAR, это большой шаг. Надеюсь, что нас придёт поддержать много людей — хотелось бы увидеть не меньше зрителей, чем на матче финала Кубка России на «Газпром Арене». Так что мы всех ждём, нам нужна ваша поддержка! Особенно ждём поддержку ЦСКА, будем очень рады!» — приводит слова Смирновой официальный сайт ЖФК ЦСКА.