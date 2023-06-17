Габулов: сборная России в 2008-м была сильнее национальной команды образца 2018 года

Бывший футболист Владимир Габулов сравнил составы сборной России в 2008 и 2018 годах.

«Да, мы до сих пор на связи с Хиддинком. Поздравляю с днём рождения. Гус научил не только меня, но и всю сборную воспринимать уровень футбола. Ментально всех перенастроил. Поэтому наше поколение и было таким сильным.

Сборная России в 2008-м была сильнее национальной команды образца 2018 года. Именно по уровню мастерства», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В четверг, 15 июня, в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялся ретроматч составов «Зенита» и сборной России 2008 года. Игра была приурочена к 15‑летию победы сине‑бело‑голубых в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды России на Евро‑2008. Команды сыграли вничью — 1:1.