Ильзат Ахметов высказался о спаде в игре Матвея Сафонова

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о спаде в игре голкипера краснодарцев Матвея Сафонова, предположив, что он связан с психологией игрока.

«Почему в весенней части сезона Сафонов играл не так здорово, как обычно? Скорее всего, психологический спад. У всех такое бывает. Все переживают чёрные полосы, неудачные отрезки. Главное, это преодолеть. Уверен, что Матвей отдохнёт, наберётся сил и начнет показывать свою лучшую игру», — приводят слова Ахметова «Известия».

24-летний Сафонов сыграл 36 матчей во всех турнирах в прошедшем сезоне, пропустив в них 52 гола и лишь 11 раз сыграв «на ноль». Голкипер не вышел в стартовом составе «Краснодара» в суперфинале Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:1, 5:6 пен).