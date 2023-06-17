«Блэкберн» интересуется принадлежащим ЦСКА Сигурдссоном

Английский футбольный клуб «Блэкберн» заинтересован в подписании исландского полузащитника Арнора Сигурдссона, права на которого принадлежат ЦСКА. Об этом сообщает Lancashire Telegraph.
Сезон-2022/2023 хавбек провёл в аренде в шведском «Норрчёпинге». В продолжающемся чемпионате Швеции 2023 года исландец провёл 10 матчей и забил пять мячей.
Напомним, в прошлом году Сигурдссон воспользовался поправкой ФИФА, позволяющей приостановить контракт с клубом до июня 2023 года в одностороннем порядке. У футболиста остался ещё год по контракту с ЦСКА. Он перешёл в стан красно-синих летом 2018 года из «Норрчёпинга», а сезон-2021/2022 провёл в аренде в итальянской «Венеции».
Ранее ФИФА объявила, что иностранные тренеры и игроки могут приостанавливать контракты с клубами, которые входят в Российский футбольный союз (РФС), до 30 июня 2024 года. При этом клубы должны быть проинформированы о данном решении до 1 июля 2023 года.
- 17 июня 2023
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