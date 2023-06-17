Журналист Терзи: Захарян — один из самых желаемых «Галатасараем» игроков

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян является одной из главных целей турецкого «Галатасарая». Об этом сообщает журналист Бурхан Джан Терзи в своём «твиттере».
«Захарян — один из самых желаемых Эрденом Тимуром игроков. Точка», — написал Терзи. Эрден Тимур — вице-президент «Галатасарая».
Ранее в турецких СМИ появилась информация, что семья Захаряна больше не возражает против его возможного перехода в клуб из турецкого чемпионата, как это было зимой.
В зимнее трансферное окно турецкие СМИ распространяли информацию о готовящемся трансфере Захаряна в «Галатасарай», однако он не произошёл по личным причинам, о чём заявил сам футболист «Динамо».
20-летний Захарян забил пять голов и сделал 10 результативных передач в 37 сыгранных матчах в прошедшем сезоне.
- 17 июня 2023
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