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Журналист Терзи: Захарян — один из самых желаемых «Галатасараем» игроков

Журналист Терзи: Захарян — один из самых желаемых «Галатасараем» игроков
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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян является одной из главных целей турецкого «Галатасарая». Об этом сообщает журналист Бурхан Джан Терзи в своём «твиттере».

«Захарян — один из самых желаемых Эрденом Тимуром игроков. Точка», — написал Терзи. Эрден Тимур — вице-президент «Галатасарая».

Ранее в турецких СМИ появилась информация, что семья Захаряна больше не возражает против его возможного перехода в клуб из турецкого чемпионата, как это было зимой.

В зимнее трансферное окно турецкие СМИ распространяли информацию о готовящемся трансфере Захаряна в «Галатасарай», однако он не произошёл по личным причинам, о чём заявил сам футболист «Динамо».

20-летний Захарян забил пять голов и сделал 10 результативных передач в 37 сыгранных матчах в прошедшем сезоне.

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