Мартинес — о Роналду: игра в неевропейском клубе может стать преимуществом в сборной

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал, как игра Криштиану Роналду в неевропейском клубе влияет на его присутствие в национальной команде.

«Игра в неевропейском клубе иногда является преимуществом при игре в сборной. У нас есть три способа анализа игрока: индивидуальные качества, опыт и целеустремлённость. Криштиану выполняет свои обязательства. Он пример для раздевалки, пример для португальского и мирового футбола. Он сыграл 198 матчей за сборную.

«Криштиану и Пепе являются примерами португальского футбола, и нам нужно, чтобы они передавали весь опыт и мудрость самым молодым игрокам. Как и любому другому игроку, ему (Роналду) нужно хорошо тренироваться, чтобы играть. Нам нужна высокопроизводительная среда с конкуренцией для наших игроков», — приводит слова Мартинеса Goal.

Напомним, Роналду получил вызов на июньские матчи сборной Португалии в рамках отбора на Евро-2024. Сегодня, 17 июня, в 21:45 мск начнётся встреча португальцев со сборной Боснии и Герцеговины.