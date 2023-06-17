«В Израиле такое случается». Сулейманов — о реакции тренера «Хапоэля» на его драку

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, выступавший в прошлом сезоне на правах аренды за «Хапоэль» из Беэр-Шевы в чемпионате Израиля, рассказал о реакции главного тренера команды Эльянива Барды на его 10-матчевую дисквалификацию.

«Что сказал мне после дисквалификации главный тренер «Хапоэля» Эльянив Барда? Тренер всегда поддерживал, говорил: «В Израиле такое случается». Хотел, чтобы я остался, но не всё зависело от него. Барда хороший тренер, долго играл за сборную Израиля и «Генк», был капитаном бельгийской команды. Знает футбол, понимает и защищает футболистов. Крутой мужик, желаю ему только хорошего», — приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».

Сулейманов получил 10 матчей дисквалификации за драку во время одного из матчей чемпионата Израиля.