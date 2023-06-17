«Влияния надо убирать». Виталий Мутко высказался о гегемонии «Зенита» в РПЛ

Бывший министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко поделился мнением о гегемонии «Зенита» в чемпионате России.

«Для «Зенита» и болельщиков Петербурга пятое подряд чемпионство — это нормально. Что касается остальных, каждый клуб должен планировать своё развитие. Это искусственно не делается — у каждого клуба свои планы. У «Зенита» план делать сильный европейский клуб. Да, сейчас нет возможности играть в Европе, но клуб свой план реализует. Но какие планы у других клубов? Здесь крайне сложно. Я много наблюдаю за ЦСКА, «Краснодаром», «Локомотивом» — у каждого свои какие-то планы.

Самое главное, организаторы турнира всегда должны делать нейтральность и равноудалённость. Это самое главное. Всё должно решаться на поле. Вот эти влияния надо убирать.

В этом году в Италии чемпионом стал «Наполи». При наличии «Ювентуса», «Милана», «Интера» чемпионом вдруг становится «Наполи». Просто так сложилась ситуация. У тех снимают и забирают очки. Каждый год складывается по-новому. Всегда надо начинать с первого тура и смотреть. А бывает, что кто-то старт прохлопает или ещё что-то. Сложно давать оценки, не понимая, что происходит в конкретном клубе», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.