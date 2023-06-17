Ахметов: «Краснодар» хочет дойти до финала Кубка России и попасть в тройку в чемпионате

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов заявил, что краснодарцы хотят войти в тройку призёров чемпионата России и дойти до суперфинала Кубка страны в следующем сезоне, отметив, что в их клубе нет других целей.

«Как всегда, хочется бороться за самые высокие места. Снова как минимум дойти до Суперфинала Кубка России и попасть в тройку призёров в чемпионате. Других целей у «Краснодара» нет. С такой инфраструктурой и потенциалом, как у нас, мы должны это сделать», — приводят слова Ахметова «Известия».

«Краснодар» в сезоне-2022/2023 во второй раз в своей истории дошёл до финала Кубка России, однако не смог выиграть свой первый трофей, проиграв московскому ЦСКА. В чемпионате страны краснодарцы заняли шестое место.