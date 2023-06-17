Ахметов: «Краснодар» хочет дойти до финала Кубка России и попасть в тройку в чемпионате
Поделиться
Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов заявил, что краснодарцы хотят войти в тройку призёров чемпионата России и дойти до суперфинала Кубка страны в следующем сезоне, отметив, что в их клубе нет других целей.
«Как всегда, хочется бороться за самые высокие места. Снова как минимум дойти до Суперфинала Кубка России и попасть в тройку призёров в чемпионате. Других целей у «Краснодара» нет. С такой инфраструктурой и потенциалом, как у нас, мы должны это сделать», — приводят слова Ахметова «Известия».
«Краснодар» в сезоне-2022/2023 во второй раз в своей истории дошёл до финала Кубка России, однако не смог выиграть свой первый трофей, проиграв московскому ЦСКА. В чемпионате страны краснодарцы заняли шестое место.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 июня 2023
-
15:34
-
15:30
-
15:23
-
15:02
-
15:00
-
14:55
-
14:52
-
14:45
-
14:38
-
14:30
-
14:25
-
14:24
-
14:17
-
14:10
-
14:00
-
13:55
-
13:55
-
13:44
-
13:38
-
13:35
-
13:34
-
13:30
-
13:18
-
13:05
-
13:00
-
12:56
-
12:48
-
12:41
-
12:30
-
12:26
-
12:24
-
12:12
-
12:00
-
11:53
-
11:52
Партнерский контент