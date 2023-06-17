Владислав Третьяк пожелал удачи женскому ЦСКА в матче Суперкубка России с «Зенитом»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк обратился к женской футбольной команде ЦСКА перед матчем Суперкубка России. Армейские футболистки встретятся с «Зенитом» сегодня, 17 июня, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало игры — в 19:00 мск.
«Дорогие девчонки! Как армеец хочу вас поздравить — вы уже много сделали, много побед на вашем счету! Я 21 год защищал честь Центрального спортивного клуба армии. У нас всегда в раздевалке было написано, как Суворов: «Наука побеждать». Я думаю, что у вас всё получится. Желаю вам удачи и победы!» — сказал Третьяк в интервью пресс-службе ПФК ЦСКА.
В этом сезоне ЦСКА и «Зенит» встречались в матче Суперлиги. «Зенит» одержал победу со счётом 2:0. Команда из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, ЦСКА занимает второе место. Их разделяет одно очко.
- 17 июня 2023
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