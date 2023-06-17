Юрий Сёмин высказался о назначении Кержакова главным тренером сербского «Спартака»
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал назначение Александра Кержакова на пост главного тренера сербского «Спартака» (Суботица).
«Тренер должен работать. Александр в этом плане молодец. Желаю ему удачи. У него есть много качеств, чтобы достичь результата. Кержаков — тренер хорошего уровня. Он принимает правильные решения. Если есть работа, значит, надо идти работать», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ранее Кержаков тренировал юношеские сборные России. Затем он возглавлял «Томь» и «Пари НН», а в 2023 году поработал в качестве главного тренера кипрской «Кармиотиссы».
Новый клуб Александра, «Спартак», занял 10-е место в чемпионате Сербии сезона-2022/2023.
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