Константин Лепёхин: Кержаков понимает, что предложений из России придётся ждать 20–30 лет

Бывший футболист Константин Лепёхин прокомментировал назначение Александра Кержакова на пост главного тренера сербского «Спартака» (Суботица).

«Я положительно отношусь к решению Кержакова возглавить сербский «Спартак». Хорошо, что результативный нападающий в прошлом имеет возможность реализовать себя в тренерской деятельности. Только плохо, что у Александра нет вариантов в России. Видимо, у него больше возможностей за рубежом.

Лучше работать, чем ждать хорошие варианты. Как мне кажется, Кержаков понимает, что предложений из России придётся ждать 20–30 лет, поэтому после непонятного клуба на Кипре он возглавил никому не известный сербский клуб», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.