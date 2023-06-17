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Фото: Сергей Семак поучаствовал в крестном ходе в Архангельской области

Фото: Сергей Семак поучаствовал в крестном ходе в Архангельской области
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак стал участником крестного хода в Архангельской области. Об этом сообщает информационное агентство «Регион 29».

Фото: «Регион 29»

Семак поучаствовал в крестном ходе по «Поясу Пресвятой Богородицы» в пинежской Суре, родине святого праведного Иоанна Кронштадтского. Главный тренер «Зенита» является главой фонда «Иоанновская семья».

47-летний Семак работает в «Зените» с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые выиграли пять чемпионских титулов подряд. Подопечные Семака не упускали чемпионство ни в одном из сезонов при наставнике. Контракт специалиста с клубом рассчитан до июня 2025 года.

Также с «Зенитом» Семак трижды выиграл Суперкубок России и один раз одержал победу в Кубке страны.

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