«Локомотив» объявил о переходе Ильи Самошникова
Поделиться
Московский «Локомотив» в своих социальных сетях объявил о трансфере защитника Ильи Самошникова.
В ролике с анонсом перехода герой мультфильма соединяет две части разорванной фотографии, на которой юный Самошников запечатлён в одежде с эмблемой «Локомотива». Видео сопровождается фирменной фразой известного итальянского журналиста Фабрицио Романо Here we go!, которой тот сопровождает трансферы, которые уже официально произошли.
Контракт Самошникова с «Локомотивом» рассчитан на три года.
Самошников пополнил состав «Локомотива» на правах свободного агента. Прошедший сезон защитник провёл в казанском «Рубине», за который выступал с 2020 года. Также 25-летний футболист играл за московское «Торпедо» и ярославский «Шинник».
Комментарии
- 17 июня 2023
-
17:00
-
16:51
-
16:41
-
16:34
-
16:32
-
16:30
-
16:22
-
16:05
-
16:00
-
15:51
-
15:50
-
15:43
-
15:34
-
15:30
-
15:23
-
15:02
-
15:00
-
14:55
-
14:52
-
14:45
-
14:38
-
14:30
-
14:25
-
14:24
-
14:17
-
14:10
-
14:00
-
13:55
-
13:55
-
13:44
-
13:38
-
13:35
-
13:34
-
13:30
-
13:18
Партнерский контент