«Локомотив» объявил о переходе Ильи Самошникова

Московский «Локомотив» в своих социальных сетях объявил о трансфере защитника Ильи Самошникова.

В ролике с анонсом перехода герой мультфильма соединяет две части разорванной фотографии, на которой юный Самошников запечатлён в одежде с эмблемой «Локомотива». Видео сопровождается фирменной фразой известного итальянского журналиста Фабрицио Романо Here we go!, которой тот сопровождает трансферы, которые уже официально произошли.

Контракт Самошникова с «Локомотивом» рассчитан на три года.

Самошников пополнил состав «Локомотива» на правах свободного агента. Прошедший сезон защитник провёл в казанском «Рубине», за который выступал с 2020 года. Также 25-летний футболист играл за московское «Торпедо» и ярославский «Шинник».