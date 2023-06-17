«Ростов» продлил контракт с Кириллом Щетининым до 2028 года
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ФК «Ростов» продлил контракт с полузащитником Кириллом Щетининым. Срок нового соглашения рассчитан до 2028 года. Об этом сообщил официальный сайт ростовского клуба.
«Желаем тебе яркой игры, Щит!» — написано в заявлении клуба.
Щетинин провёл 52 матча за основной состав «Ростова». В прошедшем сезоне-2022/2023 полузащитник забил два мяча и оформил семь результативных передач.
«Ростов» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 53 очка после 30 матчей. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака заработали 70 очков. В Фонбет Кубке России «Ростов» добрался до полуфинала Пути регионов, где уступил «Краснодару» (1:1, 3:5 по пенальти).
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