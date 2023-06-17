«Я стал старше на 10 лет за семь месяцев». Погба — о самом тяжёлом годе в своей жизни

Полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба рассказал о том, как смог пережить трудный год. Поль отметил, что это закалило его, так как француз воспринял всё случившееся как испытания.
«Год с травмами, смертью агента и конфликтом в семье заставил меня очень сильно измениться. Я заметно повзрослел, многое понял о жизни и стал старше на 10 лет за семь месяцев (смеётся). Я верующий человек, поэтому воспринимаю это как этапы испытания, которое заставляет меня расти, чтобы я повзрослел и чему-то научился. Считаю это важным. Это стало для меня стимулом, закалило меня», — приводит слова Погба Views.
30-летний Погба сыграл лишь 10 матчей за «Ювентус» в прошедшем сезоне, отметившись в них одной голевой передачей.
Погба станцевал с травмированным коленом:
- 17 июня 2023
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