«Иногда забывал, что я — чемпион мира». Погба — о воспоминаниях о чемпионате мира в России

Полузащитник сборной Франции Поль Погба поделился воспоминаниями о победном для его национальной команды чемпионата мира 2018 года в России, признавшись, что иногда забывал о том, что стал триумфатором мирового первенства.
«Когда мы уезжали на чемпионат мира, мы должны были его выиграть. И мы стали чемпионами мира — это было что-то экстраординарное. Но потом, не знаю как, просто забываешь об этом. Лично я иногда забывал, что я — чемпион мира. Начал понимать это, только когда люди стали говорить мне: «Поздравляю», «Ещё раз спасибо за чемпионат мира». Мы сделали что-то безумное и действительно останемся в памяти всех французов. Но у меня есть ещё другие цели, я хочу продолжать выигрывать другие трофеи — и с моим клубом, и с национальной командой. Также у меня есть цели в личной жизни. И я собираюсь работать, чтобы осуществить свои мечты и цели», — приводит слова Погба Views.
На чемпионате мира 2022 года в Катаре, где сборная Франции дошла до финала, Погба не играл из-за травмы.
Погба отказался оставить автограф на футболке «МЮ» для фаната:
- 17 июня 2023
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