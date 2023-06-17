Алессия Руссо бесплатно перейдёт в «Арсенал». Зимой за неё предлагали рекордную сумму

Победительница женского Евро-2022 в составе сборной Англии, полузащитница Алессия Руссо, за которую зимой лондонский «Арсенал» предлагал рекордную сумму, перейдёт в эту команду из «Манчестер Юнайтед» бесплатно. Об этом сообщает Sky Sports.
По данным источника, манкунианцы и Руссо обсуждали условия нового контракта последние 18 месяцев, но «Юнайтед» смог достичь ожиданий футболистки по условиям соглашения только в последнюю неделю сезона английской Суперлиги, что уже было слишком поздним моментом, чтобы убедить полузащитницу остаться.
Ранее сообщалось, что сумма зимнего трансфера Руссо в «Арсенал» могла бы стать рекордной для женского футбола, но тогда «Манчестер Юнайтед» отказал «канонирам» в совершении сделки. Этим летом лондонцы являются главными претендентами на подписание Руссо.
В завершившемся сезоне Суперлиги-2022/2023 «Манчестер Юнайтед» занял второе место, «Арсенал» стал третьим. Чемпионом в четвёртый раз подряд стал лондонский «Челси».
С 20 июля по 20 августа 2023 года в Австралии и Новой Зеландии пройдёт чемпионат мира по футболу среди женщин.
- 17 июня 2023
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