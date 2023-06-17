Массажист Кокорина: не знаю, вернётся ли Саша на Кипр. Кто же его туда пустит?

Сергей Колесников, массажист российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, высказался о будущем футболиста.

«Теперь Кокорин вернётся обратно на Кипр? Не знаю. Кто же его туда пустит. Там какая-то сложная система по выплатам. Аренда – не аренда. Непонятно. В Россию? А кто его купит? Хотя он мог бы усилить любую команду. 2-3 года он ещё поиграет на очень высоком уровне», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

В сезоне-2022/2023 Александр Кокорин на правах аренды выступал в кипрском «Арисе». В чемпионате Кипра он провёл 28 матчей, в которых отметился 13 голами. Ранее нападающий получил премию Ассоциации футболистов Кипра, став лучшим игроком сезона. «Арис» стал чемпионом страны.