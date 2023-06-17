Гендиректор «Интера» опроверг информацию об интересе клуба к Эдуарду Сперцяну
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта опроверг информацию об интересе «нерадзурри» к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.
«Неправда, что «Интер» интересуется Эдуардом Сперцяном», — сказал Маротта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее «РБ Спорт» сообщил, что ряд итальянских клубов активно следит за прогрессом Сперцяна. Помимо «Интера» назывались такие команды, как «Сассуоло» и «Фиорентина». Отмечалось, что наиболее конкретный интерес проявляла «Фиорентина», однако ни одна из команд пока не обращалась в «Краснодар» с официальным предложением.
Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В минувшем сезоне Эдуард принял участие в 41 матче «быков», забил 14 голов и отдал 14 голевых передач.
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