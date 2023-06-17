Игорь Акинфеев поддержал женский ЦСКА перед матчем с «Зенитом» в финале Суперкубка России

Легенда российского футбола, капитан мужского ЦСКА Игорь Акинфеев записал напутствие для женского ЦСКА в преддверии матча за Суперкубок России, в котором красно-синие сыграют с «Зенитом».
«Дорогие наши девчонки! В преддверии финала Суперкубка — а я по секрету знаю, что у вас этого трофея нет — желаю вам только победы. Быть лучшими, стремиться вперёд, забить как можно больше голов, хотя это будет трудно. Перед вами трудная задача, но мы в вас верим! И запомните: мы ЦСКА, мы самые сильные!» — приводит слова Акинфеева пресс-служба женского ЦСКА.
Напомним, сегодня, 17 июня, состоится матч в рамках финала женского Суперкубка России, в котором встретятся «Зенит» и ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» и начнётся в 19:00 по московскому времени.
- 17 июня 2023
-
18:37
-
18:34
-
18:30
-
18:26
-
18:25
-
18:19
-
18:00
-
17:58
-
17:46
-
17:41
-
17:37
-
17:30
-
17:24
-
17:15
-
17:00
-
16:51
-
16:41
-
16:34
-
16:32
-
16:30
-
16:22
-
16:05
-
16:00
-
15:51
-
15:50
-
15:43
-
15:34
-
15:30
-
15:23
-
15:02
-
15:00
-
14:55
-
14:52
-
14:45
-
14:38