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Андрей Кобелев оценил назначение Кержакова главным тренером сербского «Спартака»

Андрей Кобелев оценил назначение Кержакова главным тренером сербского «Спартака»
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Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал назначение Александра Кержакова в сербский «Спартак».

«Стоило ли Кержакову ждать хорошего предложения из России? Не надо так однобоко подходить к этому. Если Александру поступило предложение из сербского «Спартака» — и оно устроило и его — то почему не пойти туда? Раз был подписан контракт, значит, обе стороны довольны этим.

Добьётся ли Кержаков успеха в Сербии? Это надо спрашивать у тех, кто видит на несколько шагов вперёд: я этим даром не обладаю. Александр достаточно неплохо работал в «Нижнем Новгороде» — это говорит о том, что у него хороший потенциал. Но всё дело в том, что сегодня футбол превратился в определённый бизнес: помимо тренера в клубе должны быть люди, которые будут идти вместе с ним. Которые тоже хотят результата. Если кто-то считает, что сегодня тренер может в одиночку решить какую-то задачу, а остальные могут заниматься другими вопросами, то это не так», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

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