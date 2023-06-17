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Кипр — Грузия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45 мск

Кипр — Грузия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45 мск
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Сегодня, 17 июня, состоится матч третьего тура отборочного турнира к чемпионату Европы — 2024 в группе А, в котором встретятся Кипр и Грузия. Игра пройдёт на стадионе «АЕК-Арена» в Ларнаке (Кипр). Встречу обслужит бригада португальских арбитров во главе с Фабиу Вериссиму.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 21:45 мск.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа A. 3-й тур
17 июня 2023, суббота. 21:45 МСК
Кипр
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Грузия и Кипр провели по одному матчу в текущем розыгрыше отборочного турнира. Грузия сыграла вничью с Норвегией (1:1), а Кипр уступил Шотландии с разгромным счётом 0:3. Первое место в группе А занимает Шотландия, которая помимо победы над Кипром обыграла также Испанию (2:0). В предыдущем цикле ни Кипру, ни Грузии не удалось выйти на Евро-2020.

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