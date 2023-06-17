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Источник: Тоцкий, Крамарич, Медведев и Марсело Алвес согласовали контракты с «Сочи»

Источник: Тоцкий, Крамарич, Медведев и Марсело Алвес согласовали контракты с «Сочи»
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Нападающий Егор Тоцкий из самарских «Крыльев Советов», левый вингер Мартин Крамарич из словенского «Браво», правый защитник Юрий Медведев из словацкого «Слована» и центральный защитник Марсело Алвес, принадлежащий бразильской «Мадурейре», согласовали контракты с «Сочи». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Тоцкий подпишет соглашение на четыре года, а Крамарич и Медведев — на три. Что касается Марсело Алвеса, то он будет играть за сочинцев на правах аренды. Ранее «Сочи» подписал контракт с защитником «Краснодара» Вячеславом Литвиновым. При этом «Краснодар» сохранил за собой первоочередное право обратного выкупа игрока.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» финишировал на 10-й строчке турнирной таблицы. Команда набрала 38 очков в 30 матчах.

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