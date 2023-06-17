Семшов: Кузяеву надо переходить в «Бешикташ», он там точно не затеряется

Главный тренер футбольного клуба «Чайка» Игорь Семшов прокомментировал новость о возможном переходе полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в турецкий «Бешикташ»

«Далеру нужно переходить в «Бешикташ». Он уже не первый год собирается попробовать свои силы в европейском чемпионате. Кузяев много выиграл с «Зенитом». В РПЛ он всегда может вернуться, но в «Бешикташе» он может сыграть в еврокубках. Далер соответствует уровню этой турецкой команды. Наш чемпионат даже выше уровнем, чем турецкий. Тем более что Кузяев играл в клубе, который однозначно сильнее «Бешикташа». Далер там точно не затеряется», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 на счету Кузяева 35 матчей за «Зенит» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с петербуржским клубом истекает в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб сделал 30-летнему хавбеку «Зенита» официальное предложение.