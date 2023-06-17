Семшов: Кузяеву надо переходить в «Бешикташ», он там точно не затеряется

Главный тренер футбольного клуба «Чайка» Игорь Семшов прокомментировал новость о возможном переходе полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в турецкий «Бешикташ»
«Далеру нужно переходить в «Бешикташ». Он уже не первый год собирается попробовать свои силы в европейском чемпионате. Кузяев много выиграл с «Зенитом». В РПЛ он всегда может вернуться, но в «Бешикташе» он может сыграть в еврокубках. Далер соответствует уровню этой турецкой команды. Наш чемпионат даже выше уровнем, чем турецкий. Тем более что Кузяев играл в клубе, который однозначно сильнее «Бешикташа». Далер там точно не затеряется», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».
В сезоне-2022/2023 на счету Кузяева 35 матчей за «Зенит» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с петербуржским клубом истекает в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.
Ранее сообщалось, что турецкий клуб сделал 30-летнему хавбеку «Зенита» официальное предложение.
- 17 июня 2023
-
20:00
-
19:59
-
19:59
-
19:47
-
19:46
-
19:34
-
19:31
-
19:30
-
19:10
-
19:02
-
19:00
-
18:59
-
18:58
-
18:45
-
18:43
-
18:42
-
18:37
-
18:34
-
18:30
-
18:26
-
18:25
-
18:19
-
18:00
-
17:58
-
17:46
-
17:41
-
17:37
-
17:30
-
17:24
-
17:15
-
17:00
-
16:51
-
16:41
-
16:34
-
16:32