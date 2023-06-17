Лепёхин: Коваленко? Если интересуется «Зенит», то финансовый аспект перебивает размышления

Бывший футболист Константин Лепёхин прокомментировал возможный переход полузащитника «Сочи» Александра Коваленко в питерский «Зенит».
«Я не очень пристально следил за Коваленко, но Александр — молодой россиянин, а такие футболисты команде никогда не помешают. Никто не знает, как он проявит себя в более квалифицированных условиях. Конечно, переход в «Зенит» рискованный, но Коваленко может сделать скачок в футбольном плане. Каждый футболист сам решает, как ему поступить. Если «Зенит» проявляет интерес, то игрок сразу перестаёт думать о своих перспективах — финансовый аспект перебивает все размышления», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
В сезоне-2022/2023 Коваленко выступал за самарские «Крылья Советов» на правах аренды. В 30 матчах во всех турнирах он забил два гола и сделал три результативные передачи. Ранее сообщалось о том, что «Зенит» выиграл борьбу за Коваленко у двух московских клубов.
- 17 июня 2023
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