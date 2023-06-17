Вингер «Барселоны» Дембеле оценил выступление каталонцев в минувшем сезоне

Французский вингер «Барселоны» Усман Дембеле высказался о выступлении своей команды в сезоне-2022/2023 и о целях на следующую кампанию.

«Безусловно, прошедший сезон был хорошим для «Барсы». Мы впервые за четыре года выиграли чемпионат. Завоевать подобный титул всегда приятно как для игроков, так и для наших болельщиков.

В следующем сезоне все хотят выиграть Лигу чемпионов, ведь мы не брали этот трофей с 2015 года. Мы всегда боремся за победу в этом соревновании, потому что у нас хорошая команда, но на наше выступление повлияли травмы и судейство.

В любом случае Лига чемпионов по-прежнему воодушевляет нас. Посмотрим, что случится в предстоящем сезоне», – приводит слова Дембеле Marca.

Дембеле ассистирует Ансу Фати в матче 38-го тура Ла Лиги с «Сельтой»:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В сезоне-2022/2023 на счету Дембеле 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами.