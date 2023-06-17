Балахнин — о возможном переходе Коваленко в «Зенит»: питерцы всегда дают играть молодым

Бывший тренер «Ростова» и футбольный эксперт Сергей Балахнин поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Сочи» Александра Коваленко в питерский «Зенит».

«Зенит» всегда даёт играть молодым, особенно с хорошими перспективами. Да, может, Коваленко сразу не будет попадать основной состав, но он будет выходить постоянно. У питерского клуба большой запас прочности, и он может себе позволить выпускать молодых ребят, даже ослабляя команду. Поэтому практика у него будет. Или Семак даст ему провести отдельные полные матчи. Ребята там растут.

Возможно, кто-то из «Зенита» уйдет. Мы пока этого не знаем. Поэтому надо подождать. Не исключаю, что Коваленко как раз и берут, потому что хотят кого-то продать.

Я бы остался там, где он сейчас играет и прогрессирует. Не торопился бы куда-то уходить, если есть постоянный рост. Вот если ты начинаешь перерастать, тогда надо уходить. Но парень ещё не созревший. Я бы ещё сезон поиграл там, где можно иметь постоянную практику, где есть азарт, есть ребята, с которыми ты нашел взаимопонимание. Хотя в «Зените» трудно не заиграть с такими партнёрами по команде», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

В сезоне-2022/2023 Коваленко выступал за самарские «Крылья Советов» на правах аренды. В 30 матчах во всех турнирах он забил два гола и сделал три результативные передачи. Ранее сообщалось о том, что «Зенит» выиграл борьбу за Коваленко у «Локомотива» и «Динамо».