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Денис Глушаков с дочкой поддержали Ксению Коваленко перед матчем за Суперкубок России

Дочка Ксении Коваленко вместе с мужем, полузащитником «Пари НН», Денисом Глушаковым поддержали футболистку перед матчем за Суперкубок России, сообщает телеграм-канал женской Суперлиги.

Напомним, в данный момент проходит женский Суперкубок России, в котором сражаются «Зенит» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной (Сочи).

На этом матче впервые в истории российских соревнований по футболу среди женских команд используется система VAR. Судья VAR — Анастасия Пустовойтова (Москва). AVAR — Екатерина Курочкина (Московская область).

Напомним, в этом сезоне ЦСКА и «Зенит» встречались в матче Суперлиги. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0. Команда из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, красно-синие занимают второе место. Их разделяет одно очко.