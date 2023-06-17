В «Крыльях Советов» объявили об уходе 20-летнего нападающего Тоцкого
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Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко объявил об уходе нападающего Егора Тоцкого из клуба.
«Мы предлагали новый контракт Егору ещё в марте, но сторона игрока отклонила наше предложение. Затем мы несколько раз увеличивали условия контракта, но также получили отказ. Тоцкий принял решение выступать за другой клуб — это его выбор.
Мы благодарим Егора за выступления в составе молодёжных «Крыльев» и желаем удачи в дальнейшей карьере. Отмечу, что наш клуб получит компенсацию за подготовку молодого футболиста», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее появилась информация, что Тоцкий согласовал контракт с «Сочи» сроком на четыре года.
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