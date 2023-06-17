Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Крыльях Советов» объявили об уходе 20-летнего нападающего Тоцкого

В «Крыльях Советов» объявили об уходе 20-летнего нападающего Тоцкого
Комментарии

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко объявил об уходе нападающего Егора Тоцкого из клуба.

«Мы предлагали новый контракт Егору ещё в марте, но сторона игрока отклонила наше предложение. Затем мы несколько раз увеличивали условия контракта, но также получили отказ. Тоцкий принял решение выступать за другой клуб — это его выбор.

Мы благодарим Егора за выступления в составе молодёжных «Крыльев» и желаем удачи в дальнейшей карьере. Отмечу, что наш клуб получит компенсацию за подготовку молодого футболиста», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее появилась информация, что Тоцкий согласовал контракт с «Сочи» сроком на четыре года.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023