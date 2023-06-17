Канчельскис: раньше «Зенит» не мог конкурировать в ЛЧ, а сейчас вдруг сможет? Это смешно

Бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил высказывание генерального директора «Зенита» Александра Медведева о том, что синие-бело-голубые могли бы конкурировать с ведущими европейским клубами.

«Зенит» не мог конкурировать, когда в клубе были Халк, Витсель, Данни, а сейчас вдруг сможет? Хватит уже самим себе рассказывать сказки и всей стране. Мы не играем нигде. «Зенит» в Лиге чемпионов из группы не выходил, за третье место боролся, а сейчас мы можем конкурировать? Где вы можете? С кем вы можете? Делать такие заявления просто смешно.

У нас любят рассказывать сказки и удивлять. Если бы мы в каждой Лиге чемпионов выходили из группы, то другое дело. Самим то не стыдно такое говорить? Ведь говорить нужно с пониманием. Для меня это, конечно, нонсенс, но уже ничего не удивляет. Время покажет, через сколько мы будем играть в Лиге чемпионов. Из того, что я видел, когда «Зенит» играл в Лиге чемпионов – это то, что они не выходили из группы», – приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Последний раз «Зенит» выходил в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне-2015/2016, проиграв лиссабонской «Бенфике» по сумме двух матчей. После этого клуб из Санкт-Петербурга трижды принимал участие в групповом этапе турнира, но не разу не занимал место выше третьего в своей группе.