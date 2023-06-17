Стипиди: пусть чиновники из РПЛ кайфуют в вип-ложах, но санкции против «Алании» не вводите

Футбольный менеджер Павел Стипиди раскритиковал недопуск владикавказской «Алании» к участию в стыковых матчах за выход в Российскую Премьер-Лигу.

«Енисею», значит, разрешено играть в манеже в переходных матчах, а «Аланию» в стыки не пустили. Руководитель Премьер-Лиги говорит, что по регламенту команда должна играть в своём регионе… Грозный и Владикавказ разделяет около 100 километров. И регион этот называется Кавказом. Скажите честно, что не хотите видеть «Аланию» в Премьер-Лиге. Но сколько болельщиков у «Родины» и сколько их у «Алании»?

На каком основании спортивный принцип убирается, а в дело вступает чиновничий беспредел? Если вы считаете, что нужен один регион, тогда почему «Алания» всю Первую лигу играла в Чечне? В таком случае надо было сразу ей сказать, что ей нужно играть во Второй лиге. Почему вообще разные регламенты в разных дивизионах? Почему не один для всех, как было в Советском Союзе и потом до 2000-какого-то года? Поэтому сейчас и происходят такие казусы, как техническое поражение «Пари НН» из-за жёлтой карточки Михайлова. Кто-то извинился за это перед Нижним Новгородом? Нет.

Я не понимаю, почему клубы на общем собрании не зададут президенту РФС вопрос, по каким причинам все лиги играют по разным регламентам. А что было бы, если бы «Алания» заняла второе место и вышла в РПЛ по спортивному принципу? Её бы тогда не пустили в Премьер-Лигу? Я думаю, в дело вступили бы руководители республики, и вопрос решался бы на высоком уровне. У нас есть министр спорта в стране? Почему он не спросит, по какой причине везде регламенты разные?

Когда мадридский «Реал» ремонтировал свой стадион, там Лига чемпионов игралась вообще на базе клуба с одной трибуной. Все это видели, и ничего страшного. Посмотрите, на каких полях проводился молодёжный чемпионат мира в Аргентине. А вы знаете, что и раздевалки там караул, и всё остальное? Но играли команды нормально, никто никому ничего не рассказывал, не приказывал, не указывал. А у нас чиновники из РПЛ хотят сидеть в вип-ложах, пить, закусывать, умничать и кайфовать. Да ради бога, сидите в своих ложах, смотрите футбол, делайте что хотите, но людям не мешайте. Не вводите санкции в отношении «Алании», которая билась на поле и по спортивному принципу вышла в стыковые матчи», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».