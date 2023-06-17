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«Зенит» — ЦСКА: сине-бело-голубые открыли счёт в матче женского Суперкубка России

«Зенит» — ЦСКА: сине-бело-голубые открыли счёт в матче женского Суперкубка России
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В данный момент проходит женский Суперкубок России, в котором сражаются «Зенит» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной (Сочи).

Winline Суперкубок России (ж) 2023. Финал
17 июня 2023, суббота. 19:00 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
5 : 4
ЦСКА (ж)
Москва
1:0 Пантюхина – 71'   1:1 Братко – 79'

«Зенит» открыл счёт на 71-й минуте. Автором гола стала Екатерина Пантюхина.

На этом матче впервые в истории российских соревнований по футболу среди женских команд используется система VAR. Судья VAR — Анастасия Пустовойтова (Москва). AVAR — Екатерина Курочкина (Московская область).

Напомним, в этом сезоне ЦСКА и «Зенит» уже встречались в матче Суперлиги. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0. Команда из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, красно-синие занимают второе место. Их разделяет одно очко.

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